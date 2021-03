Monumental cabreo del entrenador del Almería: "¡Respeto!"

José Gomes, entrenador portugués del Almería, se quejó con vehemencia este sábado por el penalti pitado en el minuto 99 y que supuso el empate 1-1 del Leganés en el estadio de los Juegos del Mediterraneo.



"En Portugal decimos que si no sientes, no eres hijo de buena gente. Y yo soy hijo de buena gente", dijo lleno gritando el entrenador del Almería.





?? Tremendo enfade de José Gomes



?? "MERECEMOS RESPETO"



?? Pon @Gol y no te pierdas el polémico final del #AlmeriaLeganes



#? #DirectoGol pic.twitter.com/fuwUtx4h4d — DirectoGol (@DirectoGol) March 27, 2021

"El videoarbitraje es una herramienta espectacular si está bien usada. Si no hay certeza al cien por cien de lo que ha pasado no puede intervenir", agregó."El árbitro había pitado lo que tenía que pitar porque es falta de sobre Maras, para buscar contacto cobre Maras. ¿Cómo puede acabar siendo un penalti en nuestra contra? ¿Qué queremos de nuestro fútbol? ¿Qué queremos hacer a nuestro fútbol?", dijo."Nos han perjudicado con una cosa que no ha existido y tengo que decirlo. Con todo el respeto. Pero era falta a nuestro favor", señaló.