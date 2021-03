Bale insiste con otro dardito para el Real Madrid

Le pese a quien le pese, incluso a su agente, Bale sigue siendo futbolista del Real Madrid. Y el jugador, ahora cedido en el Tottenham de Mourinho, parece dispuesto a volver al Santiago Bernabéu el próximo verano.

Ya lo insinuó hace unas semanas y pese a que su agente negara sus palabras días más tarde, lo ha vuelto a hacer. "Legalmente mi contrato dice que tengo que volver al Real Madrid, que es lo que ya dije", comentó el galés durante este parón por selecciones.

"En verano volveré, me sentaré con mi agente y decidiré. Por supuesto que quiero jugar, pero puede haber otras cosas por el camino, el fútbol no es sólo lo que uno quiere", afirmó más tarde. "La razón por la que me fui era porque quería jugar partidos, coger ritmo de juego y disfrutar de mi fútbol", afirmó.

Ahora, en Madrid ya saben que Bale estaría dispuesto a volver y que incluso si no juega podría estar cómodo en el club... Y ya se sabe que a Zidane no le gusta el atacante. El próximo verano habrá un nuevo 'caso Bale' en Valdebebas.