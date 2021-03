Nagelsmann es el favorito para sustituir a Zinedine Zidane 

Julian Nagelsmann gana enteros en las preferencias de Florentino Pérez como relevo de Zinedine Zidane en caso de que renuncie a seguir en el banquillo a final de temporada. El francés tendría asegurada su continuidad si quiere, y más si tenemos en cuenta que aún tiene un año de contrato. El presidente mantiene su máxima confianza en él, en su técnico talismán de los cinco últimos años con el que ha ganado 11 títulos. El problema es que ni el propio Zidane sabe a estas alturas de temporada si decidirá seguir o no. "Vivo el día a día, el resto es filosofía", argumentó hace unos días cansado de que le pregunten respecto a su futuro.

Contactos "Mantuvimos llamadas telefónicas, pero al final el que decidí fui yo. Creía que todavía no era el paso correcto de ir al Real Madrid. Yo era uno de los candidatos y la lista no era muy extensa. Para mí fue muy importante", reconoció el técnico alemán en declaraciones a 'Marca': "Acordamos que podíamos volver a hablar en un futuro si el Madrid necesitaba un entrenador€ y yo estaba disponible". Disponible no está, porque tiene contrato con el Leipzig hasta 2023. El Real Madrid tendría que pagar los 10 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión con el club alemán, siempre y cuando el técnico esté dispuesto de dar el salto para dirigir al equipo madridista.

Nagelsmann tiene 33 años y en el club blanco ven en él al técnico ideal para acometer la renovación de un equipo que necesita agitar una plantilla con potencial y gente joven a la que le está costando hacerse un hueco en el equipo. El alemán se caracteriza por confiar en los jóvenes, a los que cuida y prepara para rendir a su máximo nivel.

El estilo de Zidane ha dado muchos éxitos al Real Madrid, pero empieza a caducar con jugadores veteranos que necesitan relevos sin el componente romántico que arrastra el francés. Nagelsmann significa el cambio, un técnico joven, valiente y con mentalidad atacante que puede encajar en la filosofía del fútbol del Real Madrid.

Las alternativas al francés y el alemán son Massimiliano Allegri, que sigue en la agenda del Real Madrid, aunque el italiano tiene varias ofertas y podría aceptar alguna de ellas si el Madrid no se da prisa. Además, Joachim Low y Raúl son otras dos opciones que maneja el presidente madridista para el banquillo siempre y cuando Zidane decida irse este

verano.