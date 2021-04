Cristiano se alía con... Ansu Fati

La temporada 20/21 no está siendo fácil para Ansu Fati. Desde que se lesionara, el internacional con España y futbolista del Barça ha ido viendo cómo la evolución de su dolencia no era favorable y cómo distintos traspiés le han obligado incluso a someterse hasta a tres operaciones para arreglar su rotura de menisco.



Ahora, ya de cara al tramo final del curso, Ansu Fati ha recibido un bonito mensaje de Cristiano Ronaldo. El jugador de la Juventus de Turín mandó sus ánimos al culé, que sigue metido en su proceso de recuperación por el que prácticamente no se le espera hasta el final del curso. "Volverás pronto... ¡Dale!", escribió el luso en una story compartiendo un vídeo promocional del canterano azulgrana. En dicho vídeo, que es de contenido promocional, Ansu Fati estaba promocionando su marca de botas para jugar.