El granota Coke Andújar entra de lleno en el 'Caso Juan Cala'

Coke Andújar, jugador del Levante y excompañero de Juan Cala en el Sevilla, se ha pronunciado en su perfil oficial de Instagram respecto a la polémica de su excompañero con Diakhaby con unas fotos suyas junto al propio Cala y a un grupo de niños negros: "No estuve en Cádiz el domingo, pero sé de sobra cómo es Juan Cala. Él ya ha expuesto todos los acontecimientos que ocurrieron y en la forma que se dieron. Pero antes de comparecer hoy no había dicho ni una sola palabra.

Es por eso que no entiendo que estos días se hayan producido tantos enjuiciamientos hacia su persona sin saber nada más de lo ocurrido y sin tener pruebas de algo tan importante.

Es un tema tan grave, que por supuesto ganan únicamente los de siempre, oportunistas e incendiarios. Porque os importa una mierda el supuesto insulto y os importa otra mierda más grande aún la gente sin pruebas que quede dañada en vuestro camino de ganar votos y sumar clicks en la web. Estáis ávidos de encontrar culpables para lapidarlos sin piedad y sin que genere educación y aprendizaje.

También es cierto que he escuchado a muchas voces que generan opinión siendo cautos al nivel que exigía la cuestión. Creo que eso es dar ejemplo.





No pretendo que nadie esté a favor de Juan Cala, pero al menos esperar a tener todos los condicionantes para dictar sentencia. Es más, me cuesta tanto creer que haya algún jugador que sea racista, cuando convivimos y luchamos por nuestros sueños durante toda nuestra carrera al lado de gente de diferentes países, razas y culturas.Y lo más importante de todo, que esto únicamente sirva para seguir generando educación sobre este tema.NO al racismo y SI al respeto.