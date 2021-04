El punto álgido del proyecto de Unai Emery

Unai Emery llegó a La Cerámica para esto: el Villarreal CF está a una sola eliminatoria de disputar una final continental y la posibilidad de que el Submarino levante el primer título de su historia está más cerca. Para ello, el equipo 'groguet' tendrá que eliminar al Arsenal de Mikel Arteta en las semifinales de la Europa League, ronda a la que accedió este jueves el combinado amarillo tras dejar por el camino al Dinamo de Zagreb por un resultado global de 3-1.

Contar con Unai Emery es, en parte, una ventaja. El equipo ha dado un salto a nivel cualitativo y competitivo. En LaLiga, pese a la irregularidad en ciertos tramos, se mantiene en 'su lucha' por asegurar la presencia europea el próximo curso; incluso llegó a pelear el cuadro 'groguet' por la Champions en algún tramo de la temporada. En Copa, la aventura terminó en cuartos de final y en Europa League es donde ahora están puestas todas las esperanzas.

El equipo está a las puertas de disputar una final y cuenta en sus filas con el preparador que mejor conoce la competición continental. Unai Emery es sinónimo de triunfo en la Europa League, torneo que ha ganado en tres ocasiones con el Sevilla FC.

Pero no solo es eso, sus registros son espectaculares. Ante el Arsenal afrontará su sexta semifinal y de las cinco anteriores, venció en cuatro ocasiones. Desde la creación de la competición, es el técnico con más partidos disputados en la competición y el que más eliminatorias a doble partido ha superado. Este año promedia un 92 por ciento de triunfos por partidos disputados: se han disputado 12 encuentros en esta edición hasta la fecha y ha ganado 11, siendo un empate el resultado restante.

Emery es un seguro en la Europa League, pero los verdaderos protagonistas son los futbolistas, que están en su mejor momento del curso. El desliz ante Osasuna (antes de medirse al Dinamo de Zagreb) es solo un espejismo. La realidad del equipo es que ha ganado siete de los últimos ocho encuentros disputados. Tras el KO ante el Valencia (2-1), llegaron los triunfos 0-2 ante Dinamo de Kiev, 1-3 ante el Eibar, 2-0 de nuevo ante el Dinamo de Kiev, 2-1 ante Cádiz, 0-3 ante Granada, 0-1 ante Dinamo de Zagreb, el desliz ante Osasuna (1-2) y el triunfo final ante el cuadro croata (2-1).

Las sensaciones grupales son perfectas y ahora falta el tramo más importante del curso; el que es a fin de cuentas el definitivo. El equipo no puede optar a la Champions, pero sí pelear hasta el final por la quinta plaza (Real Sociedad y Betis son los rivales a batir) y terminar por todo lo alto en Europa. Ahora deben ganar al Arsenal y esperar al rival que saldrá del duelo que medirá al United contra la Roma. No será fácil, pero el premio es mayúsculo y es el fin para el que se ideó este ambicioso proyecto. No solo es Emery, con él llegaron refuerzos de mucho nivel para llevar al verde sus ideas. Algunos fichajes cuajaron rápido y otros están todavía en proceso de asimilación.



El equipo, ilusionado con el tramo final

Trigueros, uno de los únicos 'supervivientes' de la última plantilla 'grogueta' que disputó una semifinal de la Europa League (en 2016 ante el Liverpool y junto a Mario, Jaume Costa y Asenjo) analizó el buen momento que vive el equipo. «La ciudad y el club merecen estar ya en una final, creo que es de justicia por como se hacen las cosas. Tenemos la oportunidad y no queremos dejarla escapar. Sabemos que no es fácil, que nadie regala nada, y que será duro. Pero debemos creernos que somos un gran equipo y vamos a demostrar que es así», dijo Trigueros, que recordó que será su tercera semifinal con el Villarreal, tras la del Barcelona -en Copa- y la de Liverpool. El futbolista de Talavera de la Reina se mostró «muy feliz» por la trayectoria del equipo hasta alcanzar esta semifinal. «El equipo ha dado la cara en cada partido. Hemos hecho un gran camino y no es fácil llegar a estas alturas y hacerlo como lo hemos hecho. Contentos por el equipo y por la ciudad, por la gente que está pasándolo mal y que con esto se llevan una gran alegría», indicó.

También destacó que el Villarreal ha respetado a todos los rivales que se ha encontrado por el camino y que esa actitud les ha ayudado a llegar a las semifinales, que recordó que han alcanzado tras superar a un rival, el Dinamo de Zagreb, que en la anterior ronda superó al Tottenham inglés.

Pero hasta la semifinal todavía queda (la ida es el 29 de abril) y ahora toca centrarse en LaLiga. Con el objetivo de pelear por la quinta plaza, los 'groguets' se medirán el próximo domingo al Levante UD en el Ciutat. En el partido de la ida, los 'groguets' vencieron por 2-1.