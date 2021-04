Florentino sobre la renovación de Ramos: "Le quiero mucho, pero hay que ser realistas"

Florentino Pérez dio su versión sobre la creación de la nueva Superliga europea en El Chiringuito, pero también habló de la situación del Real Madrid y de varios nombres en concreto.

Más claro fue sobre Cristiano, Vinicius o Zidane. " Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid, no tiene sentido. Y yo le quiero muchísimo, pero tiene contrato". Sobre el brasileño, avanzó que "Vinicius no se vende, ni se toca" y sobre el técnico dijo que " Zidane es el mejor entrenador que hemos tenido y es una leyenda"

