"Hemos creado la Superliga para salvar el fútbol"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y ahora también de la Superliga europea, dio la cara en El Chiringuito y explicó las claves de la nueva competición cuya creación se anunció recientemente. El propio dirigente negó que este nuevo formato que pretende cambiar el orden del fútbol mundial sea elitista, expresó que "no será una competición cerrada", que el torneo está ideado con fines "solidarios", pensando en el interés de "los aficionados que quieren competiciones más competitivas y mejor fútbol" y que se hace con la finalidad de "salvar el fútbol", que en los últimos años ha visto mermado su potencial económico; más ahora con el coronavirus.

El fútbol tiene que evolucionar como lo hacen las empresas o lo hacen las personas, las mentalidades. El fútbol tiene que ir adaptándose a los tiempos en los que vivimos. La pandemia ha venido a darnos la puntilla, pero la situación se iba deteriorando poco a poco. Llevamos trabajando dos años en esto", comenzó explicando Florentino Pérez sobre el nuevo proyecto de competición. El fútbol tiene que ir adaptándose a los tiempos en los que vivimos. La pandemia ha venido a darnos la puntilla, pero la situación se iba deteriorando poco a poco. Llevamos trabajando dos años en esto", comenzó explicando Florentino Pérez sobre el nuevo proyecto de competición. Para el dirigente blanco, una de las claves de la necesidad de cambiar es el poco interés que tiene el fútbol actual y el desinterés de los más jóvenes. "Hay competiciones que la gente no sabe ni cómo se llaman. En la vida hay que cambiar. Igual yo también me quedo viejo, pero el fútbol como está no puede seguir", dijo. "No voy a contar todo lo que ha pasado desde el año 2000, pero el fútbol ha ido perdiendo interés. Las audiencias van bajando y los derechos audiovisuales también lo hacen. Algo había que hacer. El fútbol es el único deporte que mueve a tantos millones de personas. Estos doce equipos tenemos fans en todos los lugares del mundo. Primero habría que hacer un análisis de porqué los jóvenes, de los 16 a los 24, ya no tienen interés por ver los partidos de fútbol. Hay muchos partidos de escasa calidad y ahora los máotras plataformas en las que distraerse. El fútbol se tiene que adaptar y nosotros pensamos que tenemos que cambiar algo para hacer más atractivo el fútbol. A los jóvenes se les hacen largos los partidos". Te puede interesar Florentino Pérez el filisteo, Amazon y Netflix.

Falta de interés por el fútbol por culpa de partidos sin calidad

Florentino expuso que ante esta situación no se podían quedar de brazos cruSe nos ocurrió a todos que esto teníamos que cambiarlo. La Champions también ha ido perdiendo interés. Lo que tiene atractivo es que juguemos entre los grandes. Así se generan más recursos. No es cuestión de ricos o no. Yo lo que hago es por el bien del fútbol, queremos salvarlo porque está en un momento crítico", indicó.



" La gente quiere ver a los equipos más grandes del fútbol y eso además se ve en las redes sociales. Lo que da dinero es eso. Y esto es una pirámide. Si los de arriba tenemos dinero, fluye a todos los demás equipos. Podemos comprar jugadores. Pero si no se genera dinero, esto no existe y no fluye el negocio. Por eso decimos que la idea es también solidaria", indicó Florentino Pérez.

¿Liga cerrada o meritocracia en la Superliga?

"También se puede acceder a la Superliga. Quince equipos generan valor y cinco vendrán siempre por méritos deportivos. Está abierto; no es cerrada", indicó Florentino Pérez. "No es una liga cerrada y nunca pensamos en eso. Creemos en los méritos de los equipos, de que luches para ser meritores por jugar una competición como esta. Lo que da dinero es esto y nosotros somos solidarios. De la Champions la UEFA ingresa 130 millones... y nosotros vamos a darle 400 o 500 a los equipos. Todo lo que podamos. Pero para repartir entre los clubes, que ganarían entre tres o cuatro veces más. Nosotros hacemos esto para salvar el fútbol", reiteró el empresario y directivo.

Críticas a la UEFA y a Javier Tebas

"Nosotros vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA para ver cómo se reparten esas cinco plazas. Lo hemos dicho en el comunicado. Han salido políticos diciendo que hablemos y lo dijimos en el comunicado. La UEFA estaba trabajando en otro formato, el que han presentado hoy. Y ese modelo no produce beneficios para salvar al fútbol. El Real Madrid no es mío, es de sus socios. Nosotros no ganamos dinero. Cuando se creó la Copa de Europa también se opuso la UEFA y cambió la historia del fútbol para bien. Queremos cambiar el fútbol para que viva con tranquilidad y sin agobios. La situación es muy dramática", dijo Florentino respecto a la situación que atraviesan los grandes clubes.

"La UEFA debería ser más transparente. Queremos salvar el fútbol que está en un momento de riesgo. Yo entré en el 2000 a salvar al Real Madrid de una situación económica muy mala. Y lo hice avalando 150 millones de euros sin ningún interés. Lo salvamos. No cobraban ni los jugadores. Los modelos hay que ir cambiándolos", dijo de nuevo Florentino, que incidió en la necesidad de evolucionar para mejorar. "La UEFA es un monopolio y debe ser transparente. La UEFA no tiene una buena imagen a lo largo de su historia... y no quiero mencionar cosas que han pasado. Deben ser dialogantes y no amenazar a nadie. Ellos han hecho un formato que a nuestro modo de ver no funciona. No hay nadie que diga que funcione. He hablado con todas las ligas, con todas las federaciones y nadie lo entiende. Y además dice que va a empezar en el 2024 y en el 24 estamos muertos. Aquí hay clubes que han perdido cientos de millones este año y el anterior de la liga inglesa o italiana. Nosotros hemos ofrecido un formato que creemos que salva el fútbol como lo creyeron cuando se formó la Copa de Europa".

Cuando Josep le preguntó por la oposición de Tebas, presidente de LaLiga, el dirigente también fue claro. "¿Tebas? Otro que primero debería ser transparente. La UEFA ha sido muy criticada y esto ya se ha acabado. Los monopolios se han acabado y nosotros decimos que el fútbol está a punto de arruinarse, no solo los grandes. Si no hay dinero, no se compran futbolistas... es una pirámide. El estilo de Tebas también es otro tema... estamos hablando de cosas serias. Hay que tener respeto con las personas y nosotros hemos querido colaborar en salvar el fútbol. Un club ha perdido 250 millones, otro 180, es que no quiero decir nombres. Hay que ordenar el fútbol y nosotros nos brindamos a ello. No queremos enfrentarnos a nadie. Pero hay gente que se cree que estas instituciones son suyas y no son suyas".

Comparativa con la Euroliga y pérdida de competitividad en LaLiga

Florentino Pérez explicó que de acuerdo con el modelo nunca perjudicará a LaLiga, aunque haya equipos que sin méritos jueguen por decreto en la Superligal. "Nosotros queremos darle valor a todas las competiciones y por eso no menospreciaremos LaLiga. En el baloncesto, nos entienden. Mira la Euroliga y luego la liga de baloncesto". Además, según Florentino que nazca la Superliga es primordial porque "en el fútbol les tiene que ir bien a todos los equipos" e insistió en la "solidaridad". "No puede ser que los modestos estén ganando dinero y que el Barça esté perdiendo. Es insostenible ahora mismo".

"¿A usted le gusta el baloncesto? En el baloncesto jugamos la ACB, que es la liga y luego hacemos una competición como esta y no pasa nada. Al principio hubo dificultades con la FIBA, pero ya lo entenderán. Si hay una competición entre semana y nosotros creemos que hay soluciones mejores en un momento en el que se pierde mucho dinero.

¿Por qué no va a perder emoción LaLiga?