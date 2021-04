¿Puede la UEFA expulsar a Madrid, Barça o Atleti?

Ha estallado la bomba en el mundo del fútbol. Los clubes grandes se quejan de la falta de reconocimiento económico por parte de la UEFA y el nuevo formato previsto para la Champions League, así como la creación de un nuevo torneo europeo, así lo apunta. En este sentido, una quincena de gigantes del fútbol, con Florentino Pérez a la cabeza, ha decidido formar (o plantear seriamente su formación) una Superliga europea.

UEFA, FIFA o la propia LaLiga se han posicionado en contra, como algunos clubes o jugadores, incluso de los equipos fundadores. Las amenazas sobre la expulsión de los participantes de las competiciones europeas o de sus jugadores de Eurocopas o Mundiales es ya un hecho. La amenaza, porque está por ver si se termina ejecutando o no. Pero, ¿pueden expulsar a estos clubes de las competiciones europeas en las que están participando actualmente?

Juan de Dios Crespo, habitual colaborador de SUPER, responde en una entrevista a Goal España a este asunto. El experto en derecho deportivo tiene una cosa clara: "En el Reglamento de la Champions League, como en el de la Europa League, hay un procedimiento de admisión, con criterios establecidos. A algunos de ellos se les podría no expulsar, sino no darles la entrada. Una vez están este año, no pueden echarles, sería para el año que viene como mucho".

¿Y respecto a la participación en torneos con sus selecciones? Pues depende. Juan de Dios afirma que mientras sigan inscritos en sus torneos nacionales, no pueden evitar que los jugadores implicados participen, junto a sus selecciones, de Eurocopas o Mundiales. En el caso de España, por ejemplo, la última palabra la podría tener Javier Tebas, quien se ha mostrado en contra de la Superliga, pero es evidente que no podría prescindir alegremente de los 3 clubes más grandes sin repercutir de manera drástica en los presupuestos del resto de equipos que componen el torneo nacional.