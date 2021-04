Ultimátum de la Superliga a Bayern, Dortmund y PSG

La Superliga europea ya es una realidad. Un grupo de 12 clubes europeos anunciaron en la madrugada del domingo para el lunes, 19 de abril, la creación de la nueva competición de cara al futuro. Firmaron 12, pero la idea es que hubiera 15 equipos fundadores y fijos. Faltan por confirmar su participación (y se espera que así sea) PSG, que podría ganar esta edición de la Champions League sin jugar más, Borussia Dortmund y Bayern Múnich.



La idea es que la competición arranque el próximo mes de agosto y los clubes fundadores del nuevo proyecto no tiene nada que perder. Ahora bien, entre los 15 equipos fijos están los tres mencionados que todavía no se han posicionado públicamente ni han confirmado su presencia en el nuevo torneo. Para ellos, la junta directiva de la Superliga ya ha trasladado un ultimátum. En caso del PSG, el cuadro francés dispone de 14 días hábiles (desde el lunes) para confirmar su quiere o no formar parte del proyecto y por parte de los equipos alemanes, el tiempo escala hasta los 30 días.





A contract has been revealed showing that PSG, Bayern and Dortmund have a deadline to accept the Super League invitation:



? PSG have only 14 days to accept



? Bayern and Dortmund have 30 days to accept



