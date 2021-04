El Villarreal puede ser finalista de la Europa League sin jugar

El Villarreal puede ser esta misma semana equipo finalista de la Europa League. La decisión de crear una Superliga por parte de grandes clubes europeos puede desencadenar en una revolución dentro de la actual Champions y Europa League. Sobre esta última, el Submarino amarillo puede ser uno de los afectados en positivo de la decisión que está preparando la UEFA en las próximas horas. De hecho, como así ha informado Chris Williams, periodista que sigue la actualidad de la UEFA y la FIFA, está en marcha una reunión del máximo organismo del fútbol europeo. Y la decisión es clara: expulsión de Manchester United, Arsenal, Chelsea, City y Real Madrid.





NEW: A further UEFA mtg will now take place within the next 24 hours. There will be a motion to formally expel Arsenal and Manchester United from the #UEL and Man City, Chelsea and Real Madrid from the #UCL - meeting will also decide how the competitions will be completed. https://t.co/TBe5lgXR6y