Beckham ataca a la Superliga y a varios jugadores del Madrid les 'gusta' su opinión

Otra voz autorizada en el mundo del fútbol ha hablado sobre el proyecto de la Superliga. David Beckham, ahora dueño del Inter de Miami y ex de United, Milan, PSG y Real Madrid, ha criticado en sus redes sociales este proyecto. El inglés ha sido contundente con su mensaje con el que están de acuerdo cuatro futbolistas del Real Madrid.



"Me encanta el fútbol, ha sido mi vida durante todo el tiempo que puedo recordar. Lo amo desde que era un niño como fan y sigo siendo un aficionado hoy en día. Como jugador y ahora como dueño de un club sé que el deporte no es nada sin los hinchas. Necesitamos que el fútbol sea para todos, necesitamos que el fútbol sea justo y necesitamos competiciones basadas en el mérito. Si no protegemos estos valores, el juego que amamos estará en peligro...", publica Beckham en su Instagram.





Una publicación que ha contado con el 'Me Gusta' de. Además Toni Kroos ya se mostró reacio a la Superliga hace algunos meses en una entrevista. Así pues parece que Florentino Pérez tiene voces contrarias en su propio club con este nuevo formato.