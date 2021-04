El Chelsea y el City se preparan para retirarse de la Superliga

Gobiernos, jugadores, Premier League y aficionados están ejerciendo una presión asfixiante a los seis equipos ingleses que firmaron el acuerdo de la nueva Superliga de Florentino Pérez. Ya a primera hora de este martes fuentes de la UEFA le explicaban a The Guardian que Chelsea y Manchester City estaban valorando la posibilidad de bajarse del proyecto. Ahora podría ser oficial en las próximas horas que el equipo de Roman Abramovich deja la Superliga. Además el City también ha comunicado su deseo oficial de abandonar la Superliga



Según informa Sky Sports el Chelsea prepara la documentación necesaria para retirarse formalmente de la Superliga lo más pronto posible. Y es que esta misma tarde cerca de un centenar de aficionados 'blues' protestaron contra el proyecto en las puertas de Stamford Bridge e incluso evitaron la entrada del equipo al estadio, tanto que una leyenda del club como Petr Cech tuvo que salir a calmar los ánimos. Por otro lado minutos después Sky Sports también habla de que el Manchester City ha comunicado su deseo de bajarse del proyecto motivados por la negativa reacción del mundo del fútbol. El propio Guardiola se mostró muy contundente con la Superliga: "No es deporte si no importa si pierdes, la Superliga no es deporte"

First rumours filter through suggesting that Chelsea's ESL stay could be cut short barely 48 hours after joining. Ripples of cheers at first before everyone catches on. pic.twitter.com/hOeaISsrgB — Ron Walker (@ronnabe) April 20, 2021

La respuesta del Chelsea llega tras las palabras de Al Khelaifi y Rummenigge contra el proyecto liderado por Florentino Pérez, así como por la reunión de los 14 equipos de la Premier League sin el 'Big Six' para estudiar los mecanismos para una expulsión de todos ellos.