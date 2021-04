La Premier se mueve para echar al 'Big Six'

La Premier se mueve para echar al 'Big Six' REUTERS

En Inglaterra lo han tenido claro desde el primer momento. La Premier League no se toca. Tanto es así que hasta el primer ministro, Boris Johnson se ha pronunciado en contra de la competición auspiciada por Florentino Pérez. En este caso la reacción de los 14 equipos de la Premier League que no son del 'Big Six' (United, City, Arsenal, Chelsea, Liverpool y Tottenham) estudian la opción de expulsarlos de la liga.

Según The Sun este martes los 14 equipos acordarán exigir la expulsión de los equipos, si participan en la Superliga. Este periódico recoge que la regla B6 de la Premier League habla de que se necesitan a tres cuartas partes de los 20 equipos para echar a cualquiera del 'Big Six'. Por lo que necesitarían a 15 clubes a favor. No obstante están estudiando aplicar la regla B11, ya que permitiría mediante otro mecanismo la expulsión de los clubes de forma unilateral por la junta de la liga con "poder, discreción y derecho" y sin "estar sujetos a apelación".

Ya desde el lunes por la mañana la mayoría dueños y presidentes de los 14 clubes se han pronunciado en contra de la Superliga. La reacción en la Premier ha sido inmediata y unánime desde el fútbol hasta el gobierno. "Se está creando una élite que no podrá ser desafiada", aseguró Steve Parish, dueño del Crystal Palace. Otros como el del Leeds, Andrea Radrizzani han apuntado a que atenta contra el mérito deportivo. Un argumento que también comparte Christian Purslow, del Aston Villa.