¿Reunión de urgencia para disolver la Superliga? Primeras consecuencias

La salida del Manchester City y del Chelsea del proyecto de la Superliga ha provocado una reacción en cadena del resto. Aunque ningún club todavía ha secundado la decisión de los dos clubes ingleses desde Inglaterra informan de dos hechos clave para el devenir de la competición: la salida del CEO del Manchester United y una reunión entre los 12 equipos para abortar el proyecto.



Según informa talkSport esta misma noche los 12 equipos firmantes del acuerdo de la Superliga se reunirán de urgencia para, probablemente, disolver el torneo. Así mismo uno de los propulsores junto a Florentino Pérez de esta Superliga, el Manchester United, ha visto como su CEO Ed Woodward dimitirá a final de año según informaciones de la prensa inglesa. Joel Glazer, propietario del club, iba a ser el vicepresidente de la nueva competición.





BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.



- talkSPORT sources understand.



