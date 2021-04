Oficial: Los equipos de la Premier abandonan la Superliga

El primero fue el City. Horas más tarde los otros cinco equipos de la Premier League anunciaron que se bajan del proyecto. Se desmorona la farónica Superliga europea de Florentino Pérez Los rumores que se han producido durante toda la tarde noche del martes se han confirmado de manera oficial: el Manchester City anunció su salida oficial de la competición y después el fútbol inglés (United, Chelsea, Liverpool, Tottenham y Arsenal) en masa respondió de la misma de forma.



La noticia ha llegado horas después de que la prensa inglesa informara de la decisión del Chelsea de abandonar la Superliga. La presión del gobierno de Boris Johnson y de los aficionados, que se agolparon para protestar frente a Stamford Bridge este martes han surtido efecto. Se marchan todos.





As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it.