Florentino Pérez da explicaciones sobre la Superliga

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya prefiere que no le tilden como 'presidente de la Superliga' tras la gran espantada de todos los clubes (salvo el suyo y el Barça) del proyecto que apenas duró dos días. Lo contó en El Larguero...



El máximo mandatario merengue ha explicado qué ha ocurrido con la Superliga, ha denunciado que han sufrido un linchamiento y que quieren seguir hacia delante con este formato de torneo por que hay "partidos que no ve nadie"





"Los dueños del Manchester empezaron a hacer campaña manipulada de que íbamos a acabar con las Ligas y que no se premiaban los méritos.y eso empezó a contagiar a los otros. Es un equipo que no estuvo convencido nunca""Estoy decepcionado. Llevamos trabajando tres años en este proyecto.Al fútbol hay que salvarlo. Parece que no ha pasado nada y ha pasado mucho""Creo que no lo hemos presentado bien, pero no nos han dado la oportunidad de explicarlo bien. Pero es queHe hablado tres veces hoy con Agnelli. Sería un pecado que este formato no lo consolidáramos""Es muy fácil de entender: la Liga es intocable. Donde hay que sacar dinero es entre semana. Este formato claramente no funciona.Desde la primera jornada tiene que haber partidos de máximo nivel desde la primera jornada. ¿Sin excluir a los modestos? ¡Claro!""No puede ser lo de la Liga española, que"Dicen que somos iguales, pues encantado.Es más, a mí me cuesta verlos. De España, de Inglaterra y de Italia""Nunca he visto una agresividad tan grande de parte del presidente de la UEFA y de algunos presidentes de la Liga española. Parecía algo orquestado. Creo que la UEFA ha hecho un espectáculo que me ha sorprendido. Un presidente de la UEFA tiene que ser una persona correcta y hablarlo.