La respuesta de Tebas y LaLiga a Florentino y a Laporta

Los 39 clubes restantes de LaLiga y Javier Tebas se han posicionado en contra de la creación de la Superliga después de la reunión telemática este jueves. El presidente de LaLiga ha contestado con dureza a Florentino Pérez, Joan Laporta y Miguel Ángel Gil: "Es evidente que se ha hecho una acción muy peligrosa para el fútbol que no se ha consumado. Si siguen trabajando, las instituciones tendremos que defendernos y plantearnos cómo hacerlo, vamos a esperar. No hablo de temas sancionadores, hablo de otro tipo de acuerdos que podamos tomar",

De manera unánime y firme el fútbol español de Primera y de Segunda División han criticado las maniobras de Barcelona, Madrid y Atlético para la creación de la Superliga. Para Javier Tebas "no es cierto" de que la Superliga "va a salvar de la ruina" al fútbol y pide calma con las sanciones para los tres equipos implicados: "No corramos con el tema de las sanciones, todo el mundo quiere sancionar y cortar las cabezas, tendrán que tener su procedimiento. Vamos a esperar. Lo más importante es lo que ha ocurrido. Estos clubes ya han sido sancionados por sus aficionados, sobre todo los ingleses, y los demás con el desprecio del fútbol europeo y la política europea. Bastante sanción tienen algunos de los presidentes de esos clubes"



Valencia, Sevilla, Villarreal, Levante y Betis, al frente de la oposición

En ese cónclave de LaLiga tuvieron especial relevancia los equipos valencianos. Anil Murthy, Fernando Roig y Quico Catalán estuvieron presentes en la reunión e intervinieron en la misma, siguiendo ese mensaje de rechazo hacia la Superliga.

"Nos oponemos a y esperamos que aquellos que todavía no han entrado en razón reconsideren su posición. Esta propuesta ha hecho daño al fútbol y ahora debemos centrarnos en recuperarnos juntos y de forma responsable", ha asegurado el presidente del Valencia.

Fernando Roig ha aludido al mérito deportivo que mueve el proyecto del Villarreal CF de soñar con lo más grande: "El Villarreal ha jugado tres años la 'Champions' y es un sueño que ha quedado para siempre en sus aficionados. Acabar con eso no es bueno, hay que ganárselo en el campo deportivamente, no podemos negar el derecho de las aficiones a soñar con cosas importantes" y añadió que "el Villarreal no quiere llegar a ningún sitio quitando a rivales en los despachos".

Mientras que para Quico Catalán es "fundamental" que los "aficionados tengan derecho a soñar con jugar grandes competiciones". "Con este modelo, eso es inviable y no podemos más que rechazarlo", ha explicado el presidente granota.



¿Ha habido invitación para el Sevilla en la Superliga?

El Sevilla no ha sido invitado a la Superliga, pero en todo caso, al Sevilla le gusta ganarse su estatus en los terrenos de juego", ha explicado Pepe Castro. "Nuestro lema 'Nunca te rindas' no encaja con una competición cerrada donde nos tengan que invitar. El poderoso Sevilla de hoy y prestigioso en el campo lo es gracias a su buena gestión deportiva y económica, y entendemos que así debe seguir", continúa el presidente del Sevilla .

Por su parte, Ángel Haro, del Betis, mostró el desacuerdo con la Superliga "en el fondo, porque se habla de una liga donde la meritocracia desaparece en gran parte, y en la forma porque se deja al margen a los principales actores, que son los aficionados"



VÍDEO RUEDA DE PRENSA COMPLETA