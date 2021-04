Lo que pide Varane para renovar

Raphael Varane acaba contrato en el 2022 y su continuidad en el Real Madrid está en el aire. El central francés, que cumple 28 años este domingo, tiene dudas de continuar. Al parecer los motivos económicos pesan más que los deportivos, primer argumento que se manejó para justificar sus deseos de no continuar en el equipo madridista.

Varane tiene una ficha de 5,8 millones netos por temporada, menos el 10% de reducción por la crisis y aspira a una subida salarial importante. El Madrid está dispuesto a ofrecerle una mejora, pero no se sabe si será suficiente hasta que no negocien la ampliación de contrato, reunión que está pendiente, según descubre 'As'.



ASUMIDA SU POSIBLE SALIDA

El Real Madrid cuenta con él, pero asume que pueda rechazar lo que le ofrezca ante el interés de clubes importantes que pueden satisfacer sus demandas. "A todos los que están los veo en el Madrid. Si alguno no quiere estar, pues se va. Pero de momento todos quieren", aseguraba Florentino Pérez en una de las entrevistas concedidas esta semana.

El United, Chelsea y PSG son algunos de los clubes que se interesan por Varane. Si no renueva, el Madrid asume que tendrá que ponerlo en el mercado este verano. El precio de salida sería de 70 millones de euros, aunque podría subirlo al tener una cláusula de 200 y la posibilidad de que haya puja por su traspaso.