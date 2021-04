Alerta amarilla en el Barcelona pensando en Mestalla

El FC Barcelona es, quizá, el máximo candidato a ganar LaLiga. Para ello, para ponerse líder, debe ganar este jueves al Granada en el Camp Nou. Koeman podría realizar algunas rotaciones, pero sin descuidarse, dado que el conjunto andaluz podría darles un susto. Los 3 puntos son vitales para no pinchar, como han hecho Real Madrid y Atlético de Madrid recientemente.

Dejando de lado las bajas por lesiones, contamos hasta cuatro jugadores culés que están a una amarilla de perderse el siguiente duelo. Ojo, duelo que mide a los catalanes con el Valencia CF en el estadio de Mestalla. La lista de apercibidos la forman Leo Messi, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann y Óscar Mingueza. Los dos primeros llevan regateando la quinta cartulina varias jornadas, mientras que los dos siguientes vieron la tarjeta frente al Villarreal esta última jornada.

La amenaza no acaba con el partido de Mestalla, ya que la siguiente jornada reciben en casa al Atlético de Madrid en un duelo que marcará, previsiblemente, el que saldrá líder del campeonato para el sprint final. Si no vieran cartulina ante el Granada, no sería descartable que Koeman decidiera reservar de inicio a alguno de ellos frente al Valencia CF. Veremos.