Esto opina Pochettino sobre el futuro de Mbappé

Mauricio Pochettino enfrenta este miércoles un nuevo gran reto con el París Saint-Germain. El técnico argentino quiere alcanzar su segunda final de la Champions League, que significaría también la segunda consecutiva para el PSG tras la perdida el año pasado ante el Bayern. Delante, un gran hueso de roer: el Manchester City de Pep Guardiola.

En la previa del partido, el entrenador ha concedido una larga entrevista al Daily Mail en la que desvela las inquietudes de Mbappé por conocer el fútbol de otros lugares, o más detalles sobre el día en el que tuvo que lidiar con el robo en la casa de Di María.

"Kylian es muy joven pero muy maduro. Confía mucho en sus habilidades y su talento. Es muy abierto, muy listo y tiene un talento impresionante. Como Neymar, está entre los cinco mejores del mundo. Kylian ama el fútbol. Le encanta hablar de fútbol. Me pregunta por Inglaterra. Que si como es el juego, que cual es la mentalidad allí, y en España y en Argentina. Ve todos los días partidos de Ingalterra, Francia, Italia y Alemania. Es impresionante descubrir a un jugador con tanto talento que ame tanto el fútbol", comentaba sobre Mbappé.

Una de las anécdotas más recordadas y ya desveladas fue la de la noche de la eliminatoria en el Camp Nou, un ejemplo de la ambición y la autoconfianza del francés.

"Tuvimos una conversación en el vestuario mientras le daban un masaje. Le dije: '¿Has jugado alguna vez aquí?, ¿has ganado aquí?'. Me contestó que no y le dije que yo había conseguido ganar con el Espanyol y le expliqué las claves del partido. Entonces me contestó, muy en serio: 'Vale, mañana vas a ganar por segunda vez'. Le pregunté si estaba seguro y me dijo: 'Sí, no te preocupes, vamos a ganar'. Jugamos un partido fantástico y les ganamos 4-1. Al final, cuando terminó el partido, se sería y me decía: 'te lo dije, te lo dije, te lo dije...'", relata Pochettino.

Sobre su rival de la eliminatoria, el Manchester City, Pochettino dijo que "nadie creía que pudiéramos llegar a las semifinales y aquí estamos para competir contra el City, uno de los mejores equipos con el mejor entrenador del mundo, Guardiola. Va a ser una eliminatoria fantástica".

Para llegar, el PSG ha tenido que superar obstáculos grandes como Barça o Bayern.

"La Champions nos ama. Cada vez que jugamos la gente quiere vernos. Ante el Barcelona y el Bayern nos llevamos el foco porque ambas eliminatorias fueron fantásticas. La gente disfrutó viéndolas y fueron dos victorias gigantes para el club", decía, recordando especialmente la del Barcelona. "Antes de jugar la vuelta ante el Barcelona, solo se hablaba de La Remontada. Era una sensación extraña. Poca gente dentro del club y jugadores estaban nerviosos o paranoicos con eso. Algunos sí pensaban 'Oh, no, 4-1 otra vez, Barcelona... Ya sabemos lo que pasará si marcan primero'. Estuvimos tranquilos y llegamos a cuartos de final. Empatamos con el Bayern y entonces fue 'Oh no, son ellos otra vez, el mejor equipo del mundo'".

En cuanto a un día para olvidar, Pochettino explicó como vivió él y el vestuario el episodio de robo en casa de Ángel di María durante un partido de su equipo.

"Nadie está preparado para estas situaciones. Según nos enteramos, se acabó el partido. El partido es importante, pero la familia es lo primero. El fútbol pasa a segundo plano. Los jugadores sabían que pasaba algo y yo estuve en el vestuario con él hasta que pudo hablar con su esposa. Al final, perdimos el partido porque fue un momento loco", decía Pochetino.

Un vestuario en el que tienen mucho peso sus dos estrellas: "Claro que Neymar y Mbappé son importantes, pero si quieres conseguir grandes cosas necesitas que todos se sientan importantes. Intento que todos empaticen y buscar la manera de crear una buena conexión emocional".

"Neymar, desde el día que llegamos, estaba dispuesto a trabajar. Es muy humilde, escucha y acepta las instrucciones de muy buena manera. Al igual que Mbappé, a los dos les encanta trabajar y les encanta el fútbol", añade.