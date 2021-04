"¿Pirlo? Es como regalar un Ferrari de primer coche?"

El curso de la Juventus no está siendo el esperado. El estreno de Andrea Pirlo como entrenador de élite está siendo irregular y, por ahora, lejos de ser exitoso. Lidiando con los rumores de salida de Cristiano Ronaldo desde hace semanas, el equipo está cuarto a 13 puntos del líder en la Serie A a falta de cinco jornadas. Además en la Champions fueron eliminados a las primeras de cambio por el Porto en octavos.

Una de esas voces críticas, no del mundo del fútbol pero sí del deporte en Italia, ha sido la de Flavio Briatore. El ex jefe de Fernando Alonso y Michael Schumacher en la F1, entre otros, ha sido muy duro con Pirlo. En el programa 'Politics in the Ball' Briatore se ha despachado a gusto sobre la gestión del banquillo de la Juventus: "Teníamos un equipo que no jugaba tan bien, pero ganaba. Ahora, lo han cambiado todo. Estaba la apuesta de Pirlo, que es como si te sacas el carnet de conducir y te regalan un Ferrari para que lo conduzcas como primer coche. Pirlo era un referente en el campo, no en el banquillo. Hemos perdido contra equipos inferiores desde el principio de Liga. Tenemos jugadores importantes pero no tenemos un centro del campo bueno y eso es la consecuencia de las decisiones equivocadas del entrenador. Con Allegri podíamos haber seguido ganando. Se cambió todo y este es el resultado",

"Max sabe gestionar campeones. Pirlo es un gran jugador, pero una cosa es ser piloto y otra, director del equipo", ha añadido trazando un paralelismo con la F1.