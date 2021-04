Parejo recuerda a Marcelino con críticas para la propiedad del Valencia CF

Dani Parejo ha sido protagonista en una entrevista concedida con Goal España en la que recuerda su despedida del Valencia CF al final del pasado curso y las distintas decisiones polémicas sucedidas meses antes en torno a la propiedad del club y la no continuidad de nombres como Mateu Alemany, Marcelino García Toral o Pablo Longoria.

Ocho meses y medio después de aquella rueda de prensa en la que, entre lágrimas, el excapitán del Valencia CF decía adiós al la que había sido su casa durante nueve temporadas, Parejo volvió a hablar de la marcha, meses antes, de Marcelino García Toral del banquillo valencianista.

Parece que, a día de hoy, el futbolista sigue sin saber realmente los motivos de la decisión del club para echar a Marcelino y posteriormente invitarle a salir. "Es que no sé cual es el motivo después de dos años seguidos clasificando al equipo para la Champions y después de conseguir un título once años después", dijo el ahora 'groguet' sobre la decisión de prescindir de Marcelino.



Cuando le cuestionaron sobre si los motivos de aquella polémica decisión pudieron ser económicos, Parejo lo negó. "Creo que el único fichaje que se hizo fue le de Gonçalo Guedes que no fue barato. Creo que fueron 40 millones, o eso dijeron, no lo sé. Pero el resto eran fichajes entre los 6 y los 12 millones y por eso creo que

Finalmente llegaron las declaraciones explosivas del de Coslada sobre la propiedad del club. "No sé si es por motivos de envidia puesto que siempre se elogiaba a Marcelino y a Mateu Alemany en vez de a otros. Son situaciones que no controlas y todavía no sé qué pasó. Pero lo que si que sé es que se cargaron el proyecto de un equipo campeón", aclaró el futbolista.