Polémica LaLiga-Gobierno por el regreso del público a los estadios

Los clubes de LaLiga están muy enfadados tras conocer la nueva postura del Gobierno de no permitir la entrada de público en los estadios de Primera y Segunda División, esto es, en los campos de LaLiga. Hace unos días, declaraciones procedentes de Moncloa permitían a los clubes ser esperanzadores sobre el futuro y ya se estaba trabajando en un protocolo para efectuar el regreso de entre un 10 y un 25 por ciento del público. Pero ahora Sanidad ha anunciado que los aficionados no regresarán en la jornada 35 de LaLiga, al acabar el estado de alarma, ni tampoco hasta el final del curso.

Los clubes consideran que no es de recibo que la salud es diferente para el Gobierno que para las Comunidades Autónomas e incluso en algunas donde están gobernadas por el mismo partido. Lo tildan como una clara cuestión de incoherencia del Gobierno central. Más cuando ya son cerca 14 millones de españoles vacunados en primera dosis y donde se están aplicando cerca de 400.000 vacunas al día. LaLiga y sus clubes tildan esta decisión como una clara discriminación. Hay que tener en cuenta que el próximo 9 de mayo es la fecha prevista para que se levante el estado de alarma en todo el territorio nacional.

Desde la patronal no se entiende la arbitrariedad del Ministerio de Sanidad, y no salen de su asombro al conocer que en el Comité Interterritorial de consejeros de Sanidad celebrado en el día, no acuerdan nada sobre el público. Desde LaLiga, esto se entiende como una clara demostración que desde las Comunidades Autónomas están actuando correctamente permitiendo un aforo de público en las competiciones no profesionales: Segunda División B o Tercera, entre otras.

De manera paralela, la Liga profesional comunicaba en la noche del jueves que se permitirá un aumento de la presencia de los medios de comunicación en los estadios de la liga española a partir del próximo fin de semana, desde la jornada 35 de LaLiga Santander y la jornada 38 de LaLiga SmartBank. En el caso de Primera, coincide con los dos partidos claves que pueden influir en el resultado de la Liga: el Barcelona-Atlético de Madrid en el Camp Nou y el Real Madrid-Sevilla en Valdebebas.

A partir de ahora, el acceso de los medios de comunicación, acreditados previamente, no será limitado como hasta ahora establecía l Protocolo unificado de entrenamiento y competición para la temporada 20/21, sino que permitirá la entrada hasta completar el aforo resultante de respetar la normativa sanitaria.



PCR negativo o test de antígenos antes de acceder al estadio

Se mantienen el resto de medidas preventivas, como el control a la entrada del estadio, el uso obligatorio de mascarilla, el uso de gel hidroalcohólico y, por supuesto, el mantenimiento de las distancias interpersonales en los lugares de trabajo habilitados en los estadios.

Además, en lugar de la Declaración responsable exigida en el Protocolo hasta ahora, será necesario presentar un resultado de PCR negativa realizada 72 horas antes del encuentro o, en su defecto, realizarse un test de antígenos antes de acceder a los estadios, prueba que realizarán los propios clubes.