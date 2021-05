Continúa el calvario de Ansu Fati

Malas noticias con Ansu Fati. La evolución de la lesión del canterano continúa sin ser satisfactoria y los tres pasos por el quirófano siguen sin dar el resultado esperado. Tanto el Barça como el jugador están muy preocupados por la situación y ambas partes contemplan medidas de urgencia en los próximos días para intentar que el delantero pueda estar disponible al menos de cara al inicio de la próxima temporada.

No hay manera de ver la luz al final del túnel. Ansu Fati lleva ya seis meses en el dique seco tras romperse el menisco en noviembre del año pasado. En un principio, el joven talento iba a estar cuatro meses de baja, pero su proceso de recuperación se ha convertido en un infierno. Ya de entrada, Ansu tuvo que permanecer cinco días en la Clínica tras la operación. Semanas después, las rodilla empezó a inflamarse generando dolor. Al no remitir éste, el jugador fue intervenido de nuevo a finales de enero, tal como aseguró TV3.

Esa nueva artroscopia tampoco dio el resultado esperado. La temporada parecía acabarse para Ansu, que iba asimilando que ni siquiera podría llegar a tiempo para la Eurocopa. Ya con más cautela y enfocando su recuperación hacia la próxima temporada, las sensaciones seguían siendo preocupantes. La rodilla no soportaba bien las cargas de trabajo, por lo que, según informa 'AS', se procedió a una tercera intervención para limpiar el menisco. Eso fue a finales de marzo y, desde entonces, el avance ha sido prácticamente nulo. A la mínima que Ansu ha querido dar un paso adelante, la rodilla no ha respondido.

A día de hoy, tanto el Barça como el canterano barajan seriamente la opción de un nuevo paso por el quirófano los próximos días. Será el jugador el que decida pero si no mejoran las sensaciones, todo apunta a que se producirá una cuarta operación, esta vez no a cargo del Doctor Ramón Cugat. A estas alturas ya está en riesgo incluso el inicio de la próxima temporada para el extremo azulgrana.