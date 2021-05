Troleo de Movistar a La Sexta por la "señora mayor" que liberó a Marcelo de la mesa electoral

El brasileño Marcelo acudió al Liceo Europeo de La Moraleja para cumplir con la citación como vocal en una mesa electoral de las elecciones a la Asamblea de Madrid, y tras quedar liberado integra la expedición del Real Madrid que viaja a Londres para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Chelsea.



Marcelo cumplió con las obligaciones como ciudadano español, al poseer la doble nacionalidad, y a primera hora de la mañana acudió como vocal en una mesa electoral. Tras los intentos fallidos del jugador y el Real Madrid para quedar liberado por el desplazamiento a Londres que realiza hoy, la Junta Electoral no pudo liberarle al haberse pasado el plazo de una semana del que dispuso para alegar causa justificada y documentada.





??Última hora??



Una 'señora mayor' se postula como titular en Londres, ante la posible baja de Marcelo. #LaCasadelFútbol https://t.co/EPNLp1I1fB — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 4, 2021

. El brasileño integra la lista de convocados de Zinedine Zidane y será uno más de los futbolistas que buscarán el pase a la final de la Champions League.En caso de que hubiese que tenido que completar la jornada electoral, el club había preparado un vuelo privado para su desplazamiento esta noche para que pudiese jugar el miércoles ante el Chelsea. Finalmente no ocurrió así porque pese a no presentarse el responsable, la segunda vocal se ofreció a quedarse y liberó al brasileño. La Sexta informó de lo acontenido con un tweet quizás no demasiado bien explicado y luego llegó el troleo de Movistar.