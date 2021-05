Neymar, objetivo de las críticas en Francia

Como era de esperar, la eliminación del PSG en manos del Manchester City no ha sentado nada bien en la capital gala. El conjunto parisino vuelve a ver frustrado su sueño de conquistar la Champions y las críticas hacia el equipo y varios jugadores no han tardado en llegar. Neymar es uno de los que más 'palos' está recibiendo, ya que no pudo mostrar su mejor versión frente al equipo de Pep Guardiola. En Francia califican al brasileño de "insoportable, egocéntrico y catastrófico".

Para 'Le Parisien', el ex del Barça fue "un genio sin ideas en el Etihad Stadium. "El brasileño se perdió por completo su semifinal. Sin inspiración, nunca se le vio capaz de asumir el peso del equipo como sí había hecho ante el Bayern. Decepcionante", asegura el rotativo.

Por su parte, 'L'Equipe', que valoró con un 3/10 la actuación del delantero, también considera un gatillazo la actuación del '10'. "Había prometido morir en el campo, lamentablemente se perdió su partido. No en el enfrentamiento, sino más en sus puntos fuertes donde ayer fue insuficiente: pérdidas de balón repetidas veces, pases malos, elecciones arriesgadas... No pudo hacer ninguna diferencia con su regate, especialmente contra Walker. Decepcionante", dice el prestigioso diario.

En 'France Football califican de "egocéntrico" e "insoportable" el estilo del delantero. "¿Era realmente necesario hacer seis toques de balón cada vez que tocaba el balón? Neymar ha revelado su lado oscuro ante el Manchester City, tan insoportable como fuera posible, quería hacer todo por su cuenta. [...] Añadiendo a este egocentrismo un final horrible donde buscaba lastimar físicamente a los jugadores del City", lamenta el citado medio, que deja una última crítica. "Llevado por sus emociones una vez más, Neymar fue catastrófico", añade.

Por último, en RMC, el ex del Mónaco Jerome Rothen también disparó con bala contra 'Ney'. "Esperábamos más de Neymar, y yo el primero. Este jugador es increíble cuando está solo en su cabeza y tiene jugadores al frente que hacen los movimientos. Voy a echarle la culpa de las cosas, pero no solo a Neymar. Quieres renovarlo pero también tienes que replanteártelo. Cuando no esté tan bien como hoy, tienes que decírselo. Leonardo le da la pomada porque hay que renovarle. Si quieren pasar el curso con Neymar, tienen que repasar el comportamiento", aseguró.