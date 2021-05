El último 'palo' de Tebas a Florentino por la Superliga

Javier Tebas acudió a los desayunos de Europa Press para hablar de toda la actualidad en el mundo del fútbol. El presidente de LaLiga fue consultado por el proyecto de la Superliga liderado por Florentino Pérez y por la última polémica surgida tras el penalti señalado por manos de Militao.

"Yo no he cambiado en ese tema. Puedo entender la desazón: la falta de criterio en el tema de las manos ha generado esa desazón. Yo recuerdo que cuando empezamos con el VAR hicimos una campaña para explicarlo muy importante. A mí me preguntas si fue mano lo de Militao y tengo que decir que no lo sé. De verdad, como presidente de LaLiga ¡es que no lo sé! Y no es un tema único del Real Madrid. Hay que darle una vuelta y espero que el CTA esté trabajando en ello y nos llevará a una especialización de los árbitros de VAR. Es más fácil que haya una unificación de criterios con cinco árbitros que con 20", decía Tebas en la charla. Sobre este tema añadía que "no creo que haya una mano negra con el VAR. Entiendo la desazón y que no se comprenda que en unos sitios sí y en otros no. Pero no hay mano negra en absoluto".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha indicado que el fútbol "no se va a ir a la ruina en tres años". "He oído decir al presidente del Real Madrid que el fútbol va a la ruina y tres años y eso, sencillamente, no es verdad", ha señalado.