Zidane tiene decidido irse del Madrid

Zinedine Zidane tiene decidido marcharse del Real Madrid una vez concluya la presente temporada, tal y como han contado este mediodía la redacción de deportes del canal autonómico Telemadrid. Es la decisión que tiene adoptada salvo sorpresa de última hora.

Una decisión que tiene pensada desde hace tiempo y que implica que el técnico francés renuncia de esta forma al último año de contrato que le resta con el Real Madrid firmado en marzo del 2019 cuando regresó tras la destitución de Santiago Solari. Un contrato a razón de 13,5 millones de euros neto por temporada.

Y esta decisión de marcharse se explica en el desgaste que está sufriendo el máximo responsable del banquillo madridista. Esta siendo una temporada está siendo muy dura del francés.

Todo esto lleva a Zidane a querer marcharse y explica sus manifestaciones siempre que se le ha preguntado por su futuro y donde siempre ha sido muy ambiguo. Siempre ha hablado qué prefiere pensar en el día a día, que del futuro no quiere hablar. De hecho hace unos días llegó a decir incluso que se lo pondrá muy fácil al club.

Su marcha no significa sin embargo que ahora mismo tenga su futuro decisivo. No hay oferta alguna que le lleve a tomar esta decisión. Ni siquiera la posible opción de la selección francesa. Sin duda es una de las opciones de futuro pero sabe que es joven y el no va a realizar nada mientras que Deschamps continúe en el cargo. De hecho el entrenador del Real Madrid, según información a la que ha tenido acceso este diario, tiene en su contrato actual una clausula donde podría marcharse en el momento que recibiese la llamada del combinado galo.

Será la segunda vez que Zidane decida dejar la disciplina blanca después de su primer adiós el 31 de mayo del 2018 y nada más lograr su tercera Champions League consecutiva.