Koeman explota: los motivos por los que piensa que debe seguir en el Barça

No se ha mordido la lengua Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al Barça-Celta. Del partido en sí ha hablado poco (o nada), pero sobre su futuro, sobre la reunión con Laporta y sobre la reivindicación de lo hecho hasta ahora por su equipo se ha explayado de lo lindo el neerlandés. No ha sido todavía ratificado, pero cree que ha hecho méritos de sobras para seguir. No ha dicho explícitamente que le gustaría tener ya la confirmación de su continuidad el próximo curso, pero lo ha dejado entrever.

"Hemos hablado del Barça, del equipo, de la temporada, de los últimos resultados... Hemos quedado para hablar cuando acabe la Liga", ha comentado, escueto, sobre la famosa comida del pasado jueves en el Via Veneto. Además, ha añadido que "creo que para mí siempre es importante analizar una temporada entera. Hay que saber el momento en el que llegué, lo que hemos hecho, sabiendo las dificultades... Claro que estamos decepcionados por un par de momentos en los que pudimos ser líderes y no lo hicimos. Lo importante es poder trabajar en un club cuando tienes absoluta confianza por parte del club. Eso es lo más importante, y puedo y quiero seguir si es así".

Acerca de cuándo podremos saber si sigue o no, el de Zaandam lo ha emplazado todo al final de la temporada: "Yo he dicho anteriormente que hablaremos después de la temporada. Sobre todo por parte del club, porque yo estoy contento y quiero seguir. Es un camino que no acaba esta temporada, hemos hecho cosas buenas y hay datos espectaculares. Hay muchas cosas positivas. Criticar y decir cosas que en un momento ha sido todo perfecto y todo es horrible, no es justo".

Cuestionado sobre si tiene la sensación de que han tirado la Liga, Koeman ha sido clarísimo: "Analizando la temporada entera, no hemos tirado la Liga porque estuvimos a 12 o 13 puntos. Gracias a nuestra remontada, nos acercamos mucho. También ellos han perdido puntos, pero sobre todo ante el Granada. Perdimos una oportunidad grande. Pero estás hablando de un partido".

Por último, en la pregunta en inglés, de nuevo ha dejado una 'perla' en forma de dardo: "En las últimas dos semanas me he sentido maltratado. Tienes que analizar todo. Ganamos la Copa, remontamos 12 puntos en Liga, estamos luchando por la Liga... Si miras la prensa los últimos días, parece que hicimos un muy mal trabajo, y no estoy de acuerdo en eso".