Cristiano, clave en el futuro de Griezmann

A pesar de las dificultades, el FC Barcelona tratará este verano de agitar de forma considerable su plantilla. Joan Laporta está convencido de que es momento de afrontar una profunda renovación y uno de los nombres que está sonando en el apartado de salidas es el de Antoine Griezmann. En el Barça no creen que un trueque con Joao Félix sea hoy una opción real, pero sí ven en el interés de la Juventus una hipótesis con recorrido.



¿Por qué el Barça es reticente con Joao Félix?

El conjunto italiano tiene en el radar al delantero francés por si Cristiano Ronaldo se acaba marchando, algo que parece cada día más probable. El luso no estaría por la labor de seguir en la 'Vecchia' menos aún si los 'bianconeros' no se clasifican para la próxima edición de la Champions -necesitan un milagro en la última jornada de liga-. Si CR7 hace las maletas, la Juventus tiene claro que debe sustituir al de Madeira con otro gran jugador. Y en Turín creen que Griezmann encajaría en dicha vacante.

El principal problema que ven en Can Barça es el hecho de que el conjunto italiano esté también en una delicada situación económica a nivel de liquidez. Esto provoca que la opción de un traspaso se antoje de poco recorrido, por lo que en el club catalán consideran más realista una cesión de un año mediante la cual sería la Juventus quien asumiría la totalidad de la ficha del atacante.

En el club azulgrana creen que una salida en forma de préstamo supondría un importante ahorro a nivel económico, mientras que a nivel deportivo las más que posibles incorporaciones de Depay o Agüero compensarían la ausencia del galo, que ha logrado 19 goles y 12 asistencias en lo que va de temporada.

Más allá de los planes que pueda tener el Barça, la realidad es que Griezmann tiene contrato con el conjunto azulgrana y no quiere participar de ninguna especulación. El jugador es quien tiene la sartén por el mango y a día de hoy no consta que se haya pronunciado en ninguna dirección que no sea la de seguir centrado en trabajar y ayudar al Barça. En otras palabras, el jugador tiene contrato hasta 2024 y es quien puede decidir su futuro y no el club. Así pues, el interés de cualquier equipo es papel mojado si la idea del galo es continuar. Y a día de hoy, al Barça no le consta que Griezmann quiera salir.

En las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que Atlético y Barça alcancen un trueque de Joao Félix por Griezmann. Sin embargo, dicha opción parece prácticamente imposible, ya que no satisface a ninguna de las partes. Desde el club azulgrana aseguran que no lo ven, discurso que comparte la entidad 'colchonera'.