River Plate obra el milagro con Enzo Pérez de portero

River Plate ha ganado a Independiente Santa Fe (2-1) en la penúltima jornada del Grupo D de la Libertadores en un partido marcado por las hasta 25 bajas por COVID-19 en River, que tuvo que colocar al centrocampista Enzo Pérez de portero y jugar sin ningún suplente. Sin portero, jugando el 'tocado' Enzo Pérez defendiendo el arco, y sin tener suplentes al estar, salvo los once jugadores que saltaron al césped del Monumental, el resto de la plantilla contagiada de coronavirus.



River logró ganar al campeón colombiano. Partido esperpéntico por el escenario y el guión previos, e histórico por lo logrado por River, que se adelantó 2-0 en los primeros seis minutos de partido y defendió bien colectivamente la portería para escudar a Pérez, centrocampista internacional que a sus 35 años 'debutaba' como guardameta.





Enzo Pérez (River) vs Independiente Santa Fe.pic.twitter.com/90pecOliao — Santiago (@SantiCe_) May 20, 2021

Con un brote de 25 casos positivos por coronavirus en su plantilla, una situación "desalentadora" según comentó 'El Millonario', consiguieron ganar un partido clave que les hace seguir líderes del grupo en esta CONMEBOL Libertadores. Thank you for watching Fabrizio Angileri, en el minuto 3 de partido, marcó a puerta vacía tras un rechace del portero de Santa Fe Castellanos a mano a mano contra Fontana. Poco después, un golazo de Julián Álvarez, de potente disparo a buen pase largo de potente disparo a buen pase largo de David Martínez, puso el 2-0. Tras este vendaval 'Millonario', River Plate logró defender su renta y guardar bien su improvisada portería, por las bajas de sus porteros Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli. Sólo Kelvin Osorio, en una jugada llena de rebotes en el área, puso el 2-1, pero Santa Fe se dio de bruces ante la heroicidad de los once supervivientes de Marcelo Gallardo, técnico de un River que encara la última jornada como líder.