Albelda deja el Atzeneta y abre la puerta a nuevos proyectos profesionales

David Albelda no seguirá en el Atzeneta. La leyenda valencianista así lo ha anunciado a través de sus redes sociales: deja El Regit para reflexionar "de cara al futuro". Atrás quedan dos años históricos en los que el técnico fue capaz de llevar al humilde equipo 'taronja' a Segunda División B. Este curso, no obstante, las cosas no han ido bien y el equipo terminó descendiendo a Segunda RFEF. Este es el comunicado: