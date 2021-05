Alberto Moreno: "Sigo sin entender la lluvia de críticas"

Alberto Moreno está a punto de alcanzar su tercera final de la Europa League. Después de ganarla en 2014 con el Sevilla y disputarla con el Liverpool en 2016, podría hacer historia con el Villarreal. Con Emery a las riendas del equipo -otro entendido de la competición- pretenden alzarse con el primer título del club.

El futbolista ha explicado en The Guardian su experiencia y lo que supuso aquella final en su carrera: "Estuve en el Sevilla y llegamos a una final de Europa League. Luego me marché al Liverpool y llegamos a otra final de la Europa League. Ahora, vine al Villarreal y hemos llegado a una nueva final de la Europa League. Al próximo equipo por el que fiche se lo exigiré en el contrato", bromeaba.

Hizo hincapié en la experiencia con el Liverpool, en la que culparon a Moreno de la derrota contra el Sevilla: "Sigo sin entender la lluvia de críticas. En el primer gol se fueron de mí, sí. Pero soy un defensa. También se lo hacen a Sergio Ramos, el mejor defensa central en el mundo. ¿Cómo no me va a pasar a mí?", afirmaba.

Moreno alega que fue un mal partido, pero del conjunto y que no dependió únicamente de su actuación: "El equipo entero no jugó bien. Pero todos apuntaron hacia un mismo jugador. No estoy de acuerdo en que esté bien, en que el público solo te critique a ti. Acabo de perder una final, es difícil, y no te lo puedes sacar de la cabeza. Leía la prensa y solo veía 'Alberto, Alberto, Alberto'€ Me iré a la tumba sin entender por qué tengo toda la culpa", confesaba.

El papel de Alberto Moreno con el equipo se diluyó después de esa final: "Mi relación con Klopp fue perfecta. Junto a Unai, ha sido el mejor entrenador que he tenido. Pero protegerme me hubiese ayudado, dándome oportunidades que no llegaron. No sé si fue por Klopp o por el club", explicaba. "Si el entrenador pone un centrocampista que es diestro en esa posición, eso es que no me quiere. Pero en la siguiente temporada, empecé a jugar e incluso regresé a una convocatoria de España después de tres años", finalizaba.