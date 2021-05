Luis Suárez atiza (de nuevo) a Koeman

Primero fue en los micrófonos de Movistar tras ganar el título de Liga con el Atlético de Madrid, cuando aseguró que en el Barcelona le habían "menospreciado". Y ahora ha sido en 'El Partidazo de la COPE'. Luis Suárez aprovechó la ocasión para comentar que guarda un formidable recuerdo de su etapa azulgrana, en un club que le permitió ganar títulos y crecer como jugador, pero hay "personas" que para él no han estado a la altura, menos si cabe cuando desde la dirección deportiva se decidió que sus días en el Barça habían acabado. Preguntado por quién le había tratado mal en su salida, el uruguayo no se mordió la lengua y apuntó directamente a Josep Maria Bartomeu.

"¿Quien me trató mal? Primero el presidente, que dijo todo en la prensa en vez de llamarme a mi personalmente y decirme que no me querían. ¿Por que no me lo dicen a mi directamente? Uno es consciente cuando no es útil para el club", aseguró el delantero uruguayo.

También hubo recriminaciones para Ronald Koeman, el técnico que le terminó de abrir la puerta de salida. Aunque para Suárez nunca lo hizo con demasiada "personalidad": "Las palabras del entrenador fueron 'me dijeron que te dijera...'. Koeman me comentó que si lo mío no se solucionaba contaba conmigo para el partido ante el Villarreal. Tanta personalidad no tenía para decirme que no me quería€ De todas formas no era una cosa del entrenador, venía de arriba".

Sobre la continuidad de Leo Messi en el Barcelona, el uruguayo prácticamente la confirmó: "Como amigo, compañero y aficionado me gusta que se quede en el Barça. Es lo que yo le recomendaría. Él va a estar siempre agradecido al club". Por último, y en clave azulgrana, Suárez habló del inminente fichaje del 'Kun' Agüero por el Barça, al que consideró acertado. "A Agüero no se le puede discutir como jugador. Yo estoy completamente de acuerdo con su fichaje", comentó.