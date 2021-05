Las 10 frases más destacadas de Joan Laporta

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para analizar la situación del club. Ha hablado sobre los temas de actualidad, como la renovación de Leo Messi, el futuro en el banquillo del equipo, la situación económica del club o la Superliga europea.



El futuro de Koeman

"Máximo respeto y admiración a Koeman, tiene contrato en vigor y nos hemos emplazado a la próxima semana para acabar de decidir. Estamos evaluando la temporada, tiene contrato en vigor, tenemos una relación muy directa. Estamos en negociaciones para acercar posturas de lo que queremos compartir y vamos por buen camino. No le descartéis".



La renovación de Messi

"Hemos hecho una oferta dentro de nuestras posibilidades, pero no está hecho aún. Leo se merece más y puede conseguir más, pero sus ganas de hacer grande al Barça hace que esté valorando mucho el esfuerzo que estamos haciendo y creo que está muy ilusionado con el proyecto, que es lo básico. Tenía un presidente con el que acabó muy decepcionado y ahora tiene un presidente con el que está a gusto, por ahí viene su cambio de actitud desde que envió el burofax para irse. Soy moderadamente optimista".



La situación del equipo

"En París no nos clasificamos, porque la ida fue un desastre. Hicimos un partido que nos demostró que podemos ser muy superiores, con unos jugadores que con el sistema y las decisiones adecuadas aún tienen recorrido. Por eso exigimos ser más competitivos y dejar claro que si no se gana pasan cosas, conmigo no hay temporadas de transición. El Barça compite para ganar y ha habido partidos y decisiones que no nos han gustado. Otros, como la final de Copa sí. Es la contradicción permanente en la que está instalado el equipo desde hace varias temporadas. Ganamos la Copa y hacemos un final desastroso. Ante esto tenemos que tomar decisiones".



Renovación de la plantilla

"Estamos hablando con todos los futbolistas para compartir objetivos y criterios. Los últimos años no ha habido la exigencia necesaria. Si se perdía no había consecuencias. Desde arriba no se lanzaban los mensajes adecuados. Nos hemos encontrado futbolistas que quieren ganar, acabar su carrera arriba y es un trabajo que está realizando la dirección deportiva".



Xavi Hernández como hipotético sustituto

"Xavi será un gran entrenador, pero aún no lo podemos afirmar. Además, es un amigo. Me decían que la experiencia me ayudaría a tomar decisiones. Y es cierto que ayuda, pero en estos momentos estamos viviendo una situación diferente a la que tuvimos en 2003 cuando apostamos por Rijkaard o 2008, cuando lo hicimos con Guardiola. Y más cuando hay una situación sobrevenida con muchas connotaciones".



Sus sueños con Guardiola

"Lo único que me viene a la cabeza es desearle que gane la Champions League este sábado, porque será maravillosos para él y para todos los que le queremos. No he venido a hablar de mis sueños, porque habría tomate".



Situación económica

"Están saliendo cosas que tendremos que solucionar. Algunas son preocupantes y otras sorprendentes. Seremos transparentes al máximo, porque lo que nos estamos encontrando se tendrá que explicar. Han salido noticias que se acercan mucho a la realidad, pero no las comentaré hasta que tengamos el resultado de la auditoría y la hayamos estudiado en profundidad. Todo tiene solución".



Depuración de responsabilidades

"Pediremos responsabilidades, sí. Noticias como la del Laietà son preocupantes, pero quiero acabar la auditoría para analizar tranquilamente las situaciones. Habrá que depurar responsabilidades, porque el club ha quedado en una situación muy delicada. Se han generado pérdidas y una deuda muy grande. Afortunadamente, el Barça tiene unos procesos muy potentes y podemos restructurar la deuda y conseguir sponsors, porque el Barça produce interés".



Espai Barça

"La auditoría nos determinará el presupuesto final, que será superior a los 825 que se había previsto. Lo que se ha pedido al Ayuntamiento es que presentaremos un plan de mejora. A final de año tendríamos la licencia para iniciar el proyecto, concretamente el Palau y la renovación del Estadi. El proyecto del nou Camp Nou hay que compatibilizarlo con los usos de asistencia. Habrá un momento, lo estimamos en ocho meses, que habrá que hacer la cubierta y no podremos utilizar el estadio. También hay que compatibilizar los compromisos del Ayuntamiento con el Estadi Olímpic. Habrá que desplazarse, pero no será tanto tiempo como pensábamos en un principio. Queremos que el público esté en el Estadi lo antes posible".



La Superliga europea

"Nunca daremos la espalda a movimientos y menos si están los grandes de Europa. Con todas las reservas, cuando llegamos decidimos que teníamos que estar y hicimos una reserva condicionada a la opinión de los socios, porque somos un club que pertenece a los socios".