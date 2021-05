Guardiola da detalles de su futuro tras la Champions

Joan Laporta busca entrenador para el Barça y, aunque durante la rueda de prensa que ha dado este viernes ha esquivado todas la preguntas que tenían relación con Pep Guardiola, es evidente que le encantaría verlo sentado en el banquillo del Camp Nou la próxima temporada.

Pues bien, el mismo Pep, se ha encargado de reiterar en muchas ocasiones que está muy feliz en Manchester, y esta vez, en la previa de la final de la Champions League del próximo sábado frente al Chelsea, ha vuelto a afirmar que no se moverá.

A la pregunta de Movistar sobre si conseguir la orejona cambia su futuro o no, el catalán ha sido claro y conciso, cerrando la puerta así a su marcha: "No, me quedo", recibiendo una segunda pregunta de si existe alguna duda, ha respondido aún más rotundamente: "No, me quedo seguro".

Tras sus palabras, Pep queda totalmente descartado para hacerse cargo del Barça la próxima temporada. Su regreso tendrá que esperar.