Los motivos de la salida de Zidane del Madrid

Zinedine Zidane deja de ser el entrenador del Real Madrid. El técnico galo ya ha comunicado a la plantilla y a algunos dirigentes que no seguirá al frente del conjunto blanco la próxima temporada, lo que venía siendo un secreto a voces en los últimos meses. Por segunda vez, 'Zizou' vuelve a plantar a Florentino Pérez, que deberá ahora buscarle un sustituto. En Madrid no se ponen de acuerdo a la hora de detallar los motivos del adiós del francés, ya que mientras algunos aseguran que el club también pensaba en un cambio de entrenador, otros dejan claro que el galo puso la cruz al presidente a principios de temporada tras el dubitativo arranque en Champions.

El periodista de COPE 'Manolo Lama' aseguró este miércoles que la principal razón por la que Zidane ha decidido marcharse del Real Madrid es que no perdona a Florentino Pérez que filtrara a sus periodistas de confianza que el técnico sería cesado si no lograba clasificarse para los octavos de final de la Champions. El arranque del conjunto blanco en el torneo continental fue muy negativo y por momentos la clasificación pareció incluso estar lejos. Sin embargo, el equipo redrezó el rumbo y se metió en octavos. Pero con una factura muy cara para el dirigente blanco: 'Zizou' le tomó la matrícula, dispuesto a no olvidar que, tras todos los títulos conquistados, Florentino le pusiera ante tal ultimátum.

Diferente es la versión de los hechos que da 'Marca', rotativo en el que se apunta que ambas partes tenían claro que lo mejor era separar sus caminos. Según el citado medio, el club considera necesaria hacer una profunda renovación en el vestuario, algo que no podía llevar a cabo Zidane por su estrecho vínculo con unos jugadores a los que ha defendido a capa y espada. Y viceversa.

Además, el hecho de que el técnico se sintiera cada vez más cuestionado le habría animado a dar un paso al costado antes de acabar quemándose. Los blancos han firmado un año en blanco y el francés ha considerado que seguir al frente del equipo no haría más que desgastar su relación con la directiva. 'Zizou' considera su ciclo agotado y ahora deberá decidir dónde sigue su carrera, si en Italia, en alguna selección -presumiblemente la francesa-, o si se toma un año sabático.