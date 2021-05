Plantean un intercambio: Oblak por De Gea

El guardameta del Atlético de Madrid, Jan Oblak, sería el sustituto de David De Gea en la portería del Manchester United de cara a la próxima temporada, según informa el The Mirror. El ex del Benfica aterrizaría en la Premier League a cambio de 80 millones de euros y el club buscaría salida al actual meta, que no cuenta con la confianza de Ole Gunnar Solskjaer.



El esloveno, que tiene una cláusula de 120 millones de euros y contrato hasta 2023, se convertiría en el próximo guardameta de los diablos rojos por petición expresa del técnico, quien considera que debe haber un relevo en la meta de Old Trafford. Según la propia prensa británica, los madrileños aceptarían una oferta algo inferior debido a las necesidades económicas del club.





El sostén del proyecto del Cholo Simeone

Si bien es cierto que el Manchester United suspira por Jan Oblak, la realidad es que no será precisamente sencillo sacarle de la capital. El esloveno es uno de los referentes del proyecto del Cholo Simeone y su temporada ha sido excelente. Campeón de LaLiga, el meta ha sido también el vencedor del Trofeo Zamora habiendo encajado tan solo 25 goles en 38 encuentros.