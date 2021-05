Dos candidatos 'se borran' del banquillo del Madrid

La segunda fuga de Zinedine Zidane puede ir acompañada de cambios importantes en algunos banquillos europeos, por lo que el escenario que se le abre a partir de ahora a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tiene demasiadas incógnitas. De momento, lo único seguro es que la lista de candidatos a ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu se va reduciendo paulatinamente porque algunos de ellos han preferido borrarse.

El primero en descolgarse fue el italiano Massimiliano Allegri, que en el último momento prefirió regresar a la Juventus, pese a que era el gran favorito en las quinielas y lo tenía muy adelantado con el club madridista. Ayer también dio un paso a un lado otros dos candidatos, el alemán Joachim Löw, igual que había hecho previamente el ex madridista Xabi Alonso.

Löw confirmó que tras finalizar su contrato con la Federación Alemana se tomará un año sabático. "No he tenido ningún contacto con nadie personalmente, pero tengo claro que no me haré cargo de ningún equipo este verano. No he cambiado de opinión", aseguró el todavía seleccionador alemán en rueda de prensa.



SIN PRISA

Tampoco tiene prisa por dar el salto el tolosarra Xabi Alonso, que prefiere seguir al frente del filial de la Real Sociedad, según avanzó en Movistar+. "Quiero hacer las cosas a mi ritmo y seguir mi propio camino. Estoy en el Sanse ahora y ahí es dónde quiero estar. Es el mejor lugar para mí".

Los tres candidatos que aún están en la carrera son el italiano Antonio Conte, el hispano-argentino Mauricio Pochettino, y el técnico del filial blanco, Raúl González. El problema de Florentino Pérez es que su favorito, Pochettino, tiene contrato en vigor con el PSG y también está en la órbita del Tottenham. De Conte se teme su fuerte carácter y algunos piensan que Raúl aún está verde para el reto. El Madrid sigue deshojando la margarita.