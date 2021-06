El loco y sensual videoclip de Jesé y Aurah

Jesé todavía es futbolista profesional tras llegar este invierno de nuevo a la UD Las Palmas. Nada que ver con aquel que empezó pisando tan fuerte que se hizo un hueco incluso en el Real Madrid, pero puede vivir de ello. ¿Quiere triunfar en el fútbol? No lo parece, desde luego. ¿Y en la música? Eso ya es otro cantar... el canario volvió con Aurah Ruiz, su ex, y se volcó todavía más en la música, unificando a ambas en un mismo videoclip. No te lo pierdas:

Jesé todavía es futbolista profesional tras llegar este invierno de nuevo a la UD Las Palmas. Nada que ver con aquel que empezó pisando tan fuerte que se hizo un hueco incluso en el Real Madrid, pero puede vivir de ello. ¿Quiere triunfar en el fútbol? No lo parece, desde luego. ¿Y en la música? Eso ya es otro cantar... el canario volvió con Aurah Ruiz, su ex, y se volcó todavía más en la música, unificando a ambas en un mismo videoclip. No te lo pierdas: