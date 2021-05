España se impone a Croacia, pero Hugo se perderá las semis

La selección española sub-21 jugará las semifinales del Europeo de la categoría que se está celebrando en Hungría y Eslovenia. Los de Luis de la Fuente se impusieron (2-1) a Croacia gracias a un doblete de Javi Puado. El delantero del Espanyol marcó el gol de la victoria en la segunda parte de la prórroga haciendo justicia a un partido que la Roja se había complicado de forma inexplicable. El equipo se dejó empatar en el descuento en un desajuste del centro del campo y un penalti de Hugo Guillamón que transformó Ivanusec desde los once metros. Era un castigo excesivo. Afortunadamente España no acusó el golpe anímico, se rehizo y metió la cabeza en semifinales. Partidazo del sevillista Brian Gil (desequilibrio y asistencia de gol) y recital del mediocentro de la Real Sociedad Zubimendi. España se enfrentará al ganador del Portugal-Italia de este lunes. Hugo vio la amarilla en la jugada del penalti y no podrá jugar las 'semis' por acumulación de tarjetas.

La selección española mandó en el primer tiempo, pero no supo traducir su superioridad en el marcador. Los de Luis De la Fuente sufrieron en los primeros compases del partido, pero poco a poco se fueron adueñando del balón y del partido con mucho centro lateral, pero pocos balones con ventaja para el nuevo '9': el delantero del Villarreal Fer Niño. El gaditano fue una de las sorpresas de un once inicial en el que se quedaron fuera dos valencianos titulares en la fase de grupos como Abel Ruiz y Gonzalo Villar. El mayor peligro lo llevó Bryan Gil desde la banda izquierda con chispazos aislados de Brahim Díaz por dentro. Óscar Mingueza se proyectó en ataque desde el lateral derecho, pero siempre sin precisión. El equipo amagaba, pero no pegaba.

España necesitaba más sobre todo por dentro con Fran Beltrán y Manu García. El equipo subió una marcha la circulación de balón y empezó a generar las ocasiones más claras de gol. Como la de Brahim después de un pase interior de Manu García. Su disparo salió desviado. De la Fuente metió más leña al fuego con la entrada de Gonzalo Villar y Javi Puado. El delantero del Espanyol revolucionó el partido. En la primera se encontró con el portero croata Semper. En la segunda no falló. Uno contra uno de Bryan Gil (elemento diferencial por banda) y gol al primer toque en el área pequeña del perico. Una maniobra de '9' de '10'. Con ventaja en el marcador España se protegíó como mejor sabe: con la posesión del balón. Álvaro solo tuvo trabajo con un disparo desde la frontal de Ivanusec. El otro 'groguet' Yéremi Pino pudo matar el partido con una doble ocasión en la línea de gol y la frontal. Y cuando el partido estaba finiquitado en tiempo de prolongación llegó el empate de Croacia. Desajuste defensivo, penalti más que dudoso de Hugo (hay contacto con la mano pero no lo suficiente como para derribar al delantero) y gol de Ivanusec desde los once metros.

España arrancó fuerte en la prórroga con pase interior de Hugo en rol de mediocentro y disparo de Gonzalo Villar. Si alguien merecía ganar era la selección. Era la única que buscaba el gol y al final llegó en el minuto 6 de la segunda parte del tiempo extra en un gran balón largo del 'Bordalito' Cucurella y mano a mano de Puado. El perico fue el héroe del partido. España está un partido de la final y a dos del título. Hugo está más cerca de su triple corona.