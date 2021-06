Fichajes: El bombazo que prepara el Manchester City para Guardiola

Harry Kane será una de las bombas del mercado. Tras dejar ver en varias declaraciones que quiere abandonar el Tottenham este verano, los grandes clubes del continente suspiran por él. En la carrera por hacerse con uno de los delanteros más letales, el City parece haber tomado la delantera.

El conjunto de Pep Guardiola, subcampeón de la Champions League, quiere incorporar pólvora a su ataque. Esta temporada ha jugado la gran mayoría de sus encuentros, incluida la final, sin un '9' puro y, tras la marcha del 'Kun' Agüero al Barça, es un puesto que se tiene que suplir. Para ello, según apunta 'The Sun', los 'citizens' estarían dispuestos a incluir en la negociación a dos de sus estrellas. Gabriel Jesus y Raheem Sterling, serían los elegidos para intentar convencer al siempre duro presidente del equipo de Londres, Daniel Levy.

Ambos futbolistas no han tenido una de sus mejores temporadas en el Manchester City y, sobre todo el brasileño, que parece haber perdido mucho protagonismo en el esquema del técnico catalán. Si bien es cierto que Pep, en muchos encuentros de sus equipos ha probado con jugar con un falso 9, una posición que podría ocupar, no le ha terminado de encajar.



¿Cláusula anti -premier?

Daniel Levy no aceptará una oferta a la baja, por muy mal que esté el mercado, por lo que o se le hace llegar una propuesta con cara y ojos, o el futbolista no se moverá de Londres. Precisamente, meses atrás, se especuló en que una de las cláusulas que le habría puesto al delantero inglés, sería la de salir traspasado a un equipo que no jugara en la Premier League. El culebrón con Harry Kane no ha hecho nada más que empezar.