El Sevilla FC cierra un principio de acuerdo para fichar a Joselu

El Sevilla FC ha cerrado un principio de acuerdo con el delantero del Alavés, Joselu. El futbolista de 31 años ha cuajado un año sobresaliente en Mendizorroza (marcó 11 goles y fue decisivo en la salvación de los vitorianos) y tenía una poderosa oferta del fútbol ruso.

No obstante, Joselu se decantó por la opción deportiva del Sevilla, que le permitirá jugar en un club de Champions League y hacerlo dirigido por Julen Lopetegui, uno de los entrenadores del momento. De momento, Monchi y el propio futbolistas han alcanzado un principio de acuerdo para cerrar el fichaje, tal y como adelantó el diario AS, si bien el Alavés no está por la labor de poner facilidades.

Joselu tiene contrato hasta 2022 y los babazorros se remiten a su cláusula de rescisión de 20 millones. Su valor de mercado es de 4 y en Nervión se niegan a desembolsar tanto, por lo que podrían entrar jugadores en la ecuación. Suena con fuerza el nombre de Munir, que ya jugó como local en Mendizorrosa.

Munir ha tenido protagonismo intermitente este curso y buscaría nuevos retos. Curiosamente, en la 14/15 ya jugó en Vitoria e hizo su récord personal de goles en Primera (14) , hecho que le permitió regresar al Barça. No obstante, allí nunca tuvo el respaldo necesario y finalmente se desvincularía del cuadro culé.