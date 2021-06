"¿Te sientes español?" La polémica pregunta a Laporte... y su contundente respuesta 

Internacional en las categorías inferiores y convocado en tres ocasiones sin debutar por la absoluta francesa, el defensa Aymeric Laporte, nacionalizado español el pasado 12 de mayo, expresó que juega con España porque ha "querido", remarcó que comparte con ella el "objetivo de ganar todo tipo de competición" y dijo que nadie tiene que "dudar" que lo dará "todo" por esta selección, con la que debutó este viernes ante Portugal.



¿Tú te sientes plenamente español? "Estoy aquí para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, ganar todo tipo de competición. Voy a dar el máximo de mí para ganar y creo que eso es lo importante. Nadie tiene que dudar que lo voy a dar por todo por esta selección", respondió el central en rueda de prensa desde la concentración del equipo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.





Es una competición muy bonita y siempre lo he querido vivir. Estoy aquí, estoy contento de estar aquí y de competir al máximo nivel", reiteró el futbolista nacido en Agen (Francia) hace 27 años y ahora con la selección española para afrontar la Eurocopa 2020."Estoy aquí porque he querido. Estoy contento de la decisión que he tomado, estoy disfrutando de cada minuto con los compañeros, que son increíbles y que desde el principio me han ayudado muchísimo., prosiguió Laporte, cuya decisión viene "de atrás".Y ahora se ha presentado la oportunidad de poder jugar con la selección. Me llamo Luis Enrique para preguntarme un poco la situación, las ganas que tenía de defender este país, de competir al máximo nivel, y, expuso el central.Entre todas esas circunstancias ¿se siente más observado?Seguro que habrá muchos buenos momentos y muchos malos también. Hay que estar preparado para todo y lo estoy", dijo.Este viernes ya debutó con España., "lo que se suele decir en este tipo de gran ocasión", según explicó Laporte, que también fue preguntado por su relación actual con Didier Deschamps, el técnico del combinado francés."Cuando nos veamos seguro que será cordial. Como he dicho antes, intenté ponerme en contacto y no pudo ser. Puede ser por motivos que cambió de número o demás.que aseguró que le mandó "un mensaje" al técnico francés cuando tomó la decisión de jugar con la selección española.¿Quién es más favorito al título, España o Francia? "Yo creo que hay muchos más equipos que esos dos que quieren competir para ganar el título. También hay sólo uno que podrá ganar y espero que seamos nosotros los que vayamos a ganar este torneo. Sé que es difícil. Tenemos los jugadores para ello y tenemos que competir al máximo y rendir al máximo nivel para poder lograr este Europeo", opinó.Laporte jugó este viernes contra Portugal dentro de una defensa de dos centrales zurdos, con él por el perfil derecho, junto a Pau Torres. "(con otro central zurdo, con Samuel Umtiti), pero en el lado izquierdo, no en el lado derecho", afirmó."Me sentí cómodo, a pesar de estar en la derecha y que normalmente sueles ser diestro jugando ahí. Tan contento por haber participado", valoró, al tiempo que consideró que ha visto "diferentes en muchos aspectos" a Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City, y a Luis Enrique, su seleccionador en España: ". A mí, personalmente, ya me han aportado tanto en el Manchester City y en estos días también he aprendido unas cuantas cosas más".