La viral chirigota de Álvaro Cervera en la boda de Negredo: "Corre menos que el coche de Alonso"

Álvaro Negredo ha aprovechado este parón en verano para pasar por el altar. Y cómo no... en su boda no podía faltar la plantilla del Cádiz y la 'guasa'. Prueba de ello, este vídeo. Álvaro Cervera, míster del equipo gatidano, y su staff técnico le cantaron al delantero una genial chirigota. "Por arriba es poderoso pero corre menos que el coche nuevo de Fernando Alonso, al principio te costó dar con la tecla, no te entraban ni los goles de penalti y el que fuera tiburón de Vallecas quedó en el 'pescailla' de Cádiz".





??Video: @rubenlopez07 pic.twitter.com/c8GozPQ5Vp — Tiempo de Juego (@tjcope) June 4, 2021