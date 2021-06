El fichaje que busca el Barça en Italia

Joan Laporta se ha encontrado un club en decadencia. La generación de futbolistas campeones de Europa se ha hecho mayor y los que quedan en el equipo necesitan compañeros de un nivel que nunca alcanzarán los Sergi Roberto, Riqui Puig, Lenglet, Junior y compañía. En este sentido, el proyecto repetirá con Koeman en el banquillo y sus primeras peticiones fueron, además de renovar a Messi, cerrar los fichajes de Depay y Wijnaldum. Pues bien, el futuro del argentino sigue en el aire, mientras que entre los holandeses, el primero está muy avanzado, pero el segundo ya ha rechazado al Barça.

Según 'Catalunya Ràdio', el 'no' del mediocentro para firmar por el PSG coloca a Fabián Ruiz como el favorito para reforzar un centro del campo en el que Busquets ya sólo está para momentos puntuales y De Jong requiere de mejores compañías sobre el verde. El internacional español es una pieza vital del Napoli y ya se sabe que las negociaciones con el presidente De Laurentiis son tan duras como fueron las de Lendoiro en su momento. Aquí se hace lo que ellos quieren.

El ex del Betis es uno de esos mediocentros españoles de nivel internacional que han florecido estos años, junto a Merino y Rodri. Todos, afianzados ya en sus equipos y en la Selección. ¿Y cuánto puede costar el fichaje de Fabián Ruiz al Barça? Hay que recordar que el Napoli abonó al Betis la friolera de 30 millones de euros en verano de 2018, por lo que ahora su precio rondaría los 50 kilos. El Barça lo sabe y para abaratar la operación tiene en mente poder emplear a sus descartes... pero De Laurentiis responde el clásico: "Enséñame la pasta". No quiere jugadores de relleno. Y, ya se sabe, la cartera de Laporta no está para pagar cantidades ni cercanas.