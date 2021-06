Quico Catalán se moja sobre el Valencia CF sin querer mojarse

Quico Catalán, en su comparecencia, fue cuestionado por el hecho de no haber podido quedar por delante del Valencia CF en la clasificación por primera vez y el mandatario respondió sin tapujos: "Lógicamente, como a todo levantinista, me habría gustado acabar la temporada por delante del Valencia, claro que sí. Ocultarlo sería del genero tonto".

El presidente fue cuestionado también sobre cómo ve la situación de sus dos clubes vecinos, Valencia CF y Villarreal, a tenor de su evolución reciente y ahí dejó entrever algo que se puede interpretar como una premonición o algo similar: "En el caso del Villarreal siento satisfacción, es una alegría que haya conseguido lo que ha conseguido. Me alegro por Fernando Roig padre e hijo, por Llaneza, por su trabajo... Y respecto al Valencia opinar no me apetece, no debo y no conozco. Lo que sí que veo es que la dirección del club está generando una situación de transición hacia algo. Imagino que todo tendrá su motivo y su porqué".