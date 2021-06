Sitúan a Sterling en LaLiga

El Barça sigue navegando en el mercado de fichajes en busca de jugadores que puedan darle un plus más a la plantilla de cara a la próxima temporada. Otro de los nombres que ahora suenan para reforzar la delantera blaugrana es el de Raheem Sterling, jugador del Manchester City.

Tal y como hemos informado en SPORT, el club confía en generar los recursos necesarios en las próximas semanas para ir a por un crack que ilusione y complete una plantilla muy competitiva. El delantero inglés se uniría a los nombres que están sobre la mesa de la dirección deportiva.

El Barça es consciente de la dificultad de la operación y que será necesario incluir jugadores en la transacción para reducir los costes. Sterling tiene contrato con el Manchester City hasta 2023, pero en el tramo final de temporada no ha disputado todos los minutos que habría deseado y estaría estudiando una alternativa.

A sus 26 años se ha erigido como uno de los delanteros más codiciados del panorama futbolístico. El regate es su mejor virtud, acompañado de una velocidad punta, junto a un buen juego asociativo y olfato goleador. En 292 partidos con el Manchester City ha anotado 114 goles y ha servido 87 asistencias, o lo que es lo mismo participa en 0,69 goles por partido.



¿El recambio de Dembélé?

El club quería y sigue queriendo renovar a Ousmane Dembélé, cuyo contrato finaliza en 2022. Sin embargo, su negativa a sentarse a negociar ha obligado a tomar una decisión firme: el extremo está en el mercado y se escucharán todas las ofertas que lleguen por él.

Sterling cumple con el perfil idóneo para ser el sustituto de Dembélé en el caso de que no decida renovar. El Barça entiende que solo hay dos opciones con el galo: o renueva o se les traspasará. No entra en los planes del club no renovarlo y que se pueda ir a coste cero en el próximo verano.

Una hipotética salida de Dembélé aportaría capital al Barça que le permitiría afrontar la llegada de un perfil 'top'. Se entiende, de todas formas, que puede ser complementaria a la llegada de Agüero y la más que probable de Depay. Ambos han aterrizado a coste cero y son considerados oportunidades de mercado que mejoran en nivel de la actual plantilla.