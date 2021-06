Piqué desvela sus planes tras dejar el fútbol

Gerard Piqué ha sido claro y contundente: "El día que deje de jugar en el Barça, dejaré el fútbol. Si no me quieren, me iré sin problema alguno. Solo me apasiona jugar con el Barça", ha asegurado en una charla con el streamer Ibai Llanos en el canal de Twitch del bilbaíno.

Su amor por el Barça es incondicional, y lo ha demostrado cuando ha sido preguntado por si llegase un jeque con 40 millones de euros al año, a lo que Piqué ha asegurado que "en el momento que estoy en mi carrera, ya no es una cuestión de dinero. Más dinero no te da más felicidad; aquí lo tengo todo: mi familia, mi gente mis amigos, buen clima, buena gastronomía".

Por otra parte, también ha hablado sobre el ascenso del conjunto perico. "El Espanyol es un ingrediente principal para el show. Estaba deseando que subiesen a Primera División porque quiere jugar en su campo, es una de las sensaciones que más placer me produce. Hace gracia que hayan bajado, pero prefiero que haya pique entre nosotros", ha comentado.



¿Futuro presidente?

Gerard Piqué ha asegurado en numerosas ocasiones que le gustaría ser presidente del FC Barcelona. Actualmente es el propietario del FC Andorra, equipo que milita en la Primera RFEF, pero en unos años podría dar el salto al palco del Camp Nou. "Siempre me ha hecho ilusión, es el club de mi vida, pero todavía queda mucho. Me gusta sentirme jugador aún, ya veremos cuando me retire", ha argumentado.



La posible llegada de Haaland y el 'no' de Wijnaldum

Preguntado por si Erling Haaland podría recalar en el Barça, Piqué ha lanzado balones fuera. "Ojalá venga, los mejores siempre tienen que estar en el Barça, pero es una decisión del club y ellos tienen más información que yo".

Por lo que respecta a Georginio Wijnaldum, que estuvo a punto de firmar como nuevo fichaje blaugrana, el central catalán ha aseverado que "no sabía ni que casi estaba cerrado con nosotros. Si ha decidido irse al PSG, es su decisión, pero el club no informa que estamos con este jugador avanzado o con aquel otro".



Halagos al 'Kun'

El 'Kun' Agüero fue anunciado como el primer fichaje para la próxima temporada del FC Barcelona. El argentino, procedente del Manchester City, llegó al Camp Nou a coste cero, puesto que su contrato finaliza el próximo 30 de junio. "Ya me llevaba bien con él de antes. Somos de la generación del 87 y coincidimos en el Mundial sub-20. Es muy buen tío, Leo también habla muy bien de él", ha comentado Piqué sobre la relación con la nueva incorporación.